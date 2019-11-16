تجنبها فورا.. أغذية ومشروبات غنية بـ

2019/11/16 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يؤثر تناول الكثير من السكر سلبا على الصحة، فهو مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض عديدة، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والسكري من

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