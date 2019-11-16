وزارة التربية تصدر بيانا بشأن دعوات الاضراب عن الدوام

2019/11/16 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفت وزارة التربية، اليوم السبت، انها دعت الى الاضراب عن الدوم الأيام المقبلة.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة

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