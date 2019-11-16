وزير الدفاع الإيراني: الحل الوحيد لمواجهة الحظر الأميركي هو تعزيز القدرة الدفاعية

2019/11/16 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، أن الحل الوحيد لمواجهة الحظر الأميركي هو تعزيز القدرة الدفاعية لإيران.

وقال حاتمي في تصريح، ان جميع مؤامرات الاستكبار العالمي بقيادة واشنطن قد فشلت في اضعاف إيران، رغم تعدد المحاولات لاستهداف البلاد، لافتا الى أن السبيل الوحيد لمواجهة الطغيان الاميركي هو تعزيز قدرات إيران الدفاعية.

وأكد حاتمي ان إيران باتت من الدول القيادية الاقليمية بفضل قوتها وقدراتها، وهذا تحقق من خلال الاعتماد على القدرات الداخلية.

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