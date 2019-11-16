العراق ضمن الدول الخمس الاوائل باستيراد السجاد التركي

2019/11/16 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت بيانات صادرة هيئة الإحصاء التركية ومركز التجارة العالمي بمدينة إسطنبول ،السبت، أن صادرات تركيا من السجاد حققت 2.7 مليار دولار، في عام 2018، متفوقة بذلك على بلجيكا، منافستها الوحيدة في قطاع تصدير السجاد، بحوالي مليا

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