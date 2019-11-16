2019/11/16 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نفت قيادة عمليات بغداد، اغلاق جسر الاحرار وسط العاصمة امام حركة الاشخاص والمركبات اليوم السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تنفي اغلاق جسر الاحرار امام حركة الاشخاص والمركبات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تنفي اغلاق جسر الاحرار امام حركة الاشخاص والمركبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).