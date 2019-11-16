مراسلنا في البصرة: متظاهرون يعتصمون أمام مبنى مديرية تربية المحافظة

2019/11/16 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، اليوم السبت، بأن عدداً من المتظاهرين اعتصموا أمام مبنى مديرية تربية محافظة البصرة.

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