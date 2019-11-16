2019/11/16 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادعلّلق رئيس تحالف المنبر العراقي أياد علاوي، السبت، على أحداث يوم أمس في ساحة التحرير، منبهاً القوى السياسية بأن سلامة المتظاهرين أهم من الكرسي.

وقال علاوي في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إن “سلامة المتظاهرين اهم من سلامة الكرسي”.وأضاف أن “ما شهدته ساحة التحرير يوم امس يُحمّل الاجهزة الامنية مسؤولية كشف ملابسات ذلك الحادث الاجرامي ومن يقف وراءه”، لافتاً إلى أن “كيف تمكن المجرمون من اختراق الحواجز الامنية المنتشرة حول ساحة التحرير”.وتابع: “الحفاظ على سلامة المتظاهرين وسلمية التظاهرات واجب الحكومة ومسؤوليته”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي معلقا على تفجيرات التحرير: سلامة الوطن اهم من الكرسي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي معلقا على تفجيرات التحرير: سلامة الوطن اهم من الكرسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).