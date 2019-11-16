القوات الامنية تعيد قطع جسر الاحرار في بغداد بالكتل الاسمنتية

2019/11/16 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعادت القوات الامنية، مساء اليوم السبت، قطع جسر الأحرار في العاصمة بغداد بالكتل الاسمنتية دون معرفة الأسباب.

وذكر مصدر مطلع لـ "الغد برس" أن " القوات الأمنية قطعت مجدداً جسر الأحرار بواسطة الحواجز الاسمنية".

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