المدعي العام الإيراني: سنتصدى بحزم للمخلين بالأمن والنظام العام

2019/11/16 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد المدعي العام الايراني محمد جعفر منتظري، بالتصدي لكل من يخل بالأمن والنظام العام واستقرار الشعب.

وقال منتظري في تصريح اثر اعمال الشغب التي وقعت في بعض المناطق بسبب رفع اسعار البنزين، إن السلطة القضائية ستتصدى بكل حزم للخارجين عن القانون والمخلين بالأمن والاستقرار، داعيا الشعب الى الابتعاد عن الفئة القليلة من الفوضويين المناهضين للدولة وبرامج الشعب على حد قوله.

وأكد أن الحكومة الايرانية لن تسمح بهذه الممارسات التي تهدف الى استغلال الاوضاع، مبينا أن القانون يعتبر مثل هذه الاعمال الفوضوية جريمة يجب التصدي لها.

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