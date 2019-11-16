المنتخب البحريني يجري تدريباته استعداداً للقاء العراق

2019/11/16 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وصل المنتخب البحريني لكرة القدم إلى عمان، استعدادا للقاء المنتخب العراقي يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد عمان في اطار منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة

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