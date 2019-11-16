قتل زوجته الحامل بسبب الجوع!

2019/11/16 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يبدو أن مقولة "الجوع قاتل" لم تأت من فراغ، بعد أن ترجمها رجل غاضب في السنغال بحق زوجته، مما أدى إلى وفاتها.

وقالت الشرطة

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