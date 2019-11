رضا بهلوي: النظام الإيراني منح شعبه الفقر والمعاناة مجانا

2019/11/16 | 19:47

انتقد رضا بهلوي، نجل شاه إيران، ووالدته فرح ديبا بلهوي، السياسة الايرانية على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب زيادة أسعار الوقود وسوء الأوضاع المعيشية.

وقال بهلوي في تغريدة عبر حسابه بتويتر، إن النظام الذي وعد المواطنين بمجانية الماء والكهرباء، أنفق النفط على مؤيديه من غير الإيرانيين، فيما منح الفقر والمعاناة مجانا للإيرانيين، مبينا أن الحل الوحيد هو إبعاد هذه الطبقة التي لم تخدم الشعب الايراني عن التحكم بمصير البلاد.

وعلى صعيد متصل، أكدت فرح بهلوي، أرملة شاه إيران محمد رضا بهلوي، أن الايرانيين يحق لهم التظاهر والاحتجاج على القرارات العاصفة بأحوالهم المعيشية المتدنية وأن يطالبوا بحقوقهم.

A regime that came to power promising free water & electricity, has given free oil to its fellow dictatorships and nothing more than poverty and suffering to Iranians.



The only solution is the removal of this criminal, anti-Iranian regime.



We must believe in our power & strength.



https://t.co/QDVqE5QXAR

— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) November 15, 2019

