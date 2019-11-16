امطار غزيرة ودرجات حرارة دون الصفر المئوي طوال يومين بعدد من مدن البلاد

2019/11/16 | 19:50

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بغداد اليوم _ بغداد

توقع المتنبئ الجوي، نائل العلي، السبت 16 تشرين الثاني 2019، انخفاضا بدرجات الحرارة، مع فرصة لهطول الامطار في المناطق الجنوبية من البلاد يوم غد الأحد.

وقال العلي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، إن "كتله هوائية باردة جافه، ستدخل البلاد تدريجياً هذه الليلة وتحدث انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة".

وأضاف العلي، أن "درجات الحرارة المتوقعة العظمى لنهار غد الأحد ستكون في المنطقة الشمالية..



12 إلى 19، والمنطقة الوسطى 20 إلى 22، والجنوبية 21 إلى 22"، مبيناً أن "درجات الحرارة الصغرى ستصل فجر الاثنين في المنطقة الشمالية الى ما دون الصفر المئوي الى 4 درجات فيما ستكون في الوسطى من 4-5 والمنطقة الجنوبية الى 8 درجات او اكثر".

وتابع، أن "منخفضا جويا سيؤثر على المناطق الجنوبية، يبدأ تأثيره فجر غد الأحد وينتهي في ساعات متأخرة من نفس اليوم ويكون تأثيره على مدينة البصرة، بأمطار متوسطة إلى غزيره تشتد على فترات وبالأخص جنوبي المحافظة، في حين تشهد بادية المثنى أمطارا متوسطة إلى غزيرة وبالأخص المناطق الحدودية مع السعودية، فيمال تشهد ذي قار زخات مطر متقطعة في الناصرية تزداد جنوب المحافظة، وتكون ضعيفة جدا شمالها، فيما ستشهد ميسان زخات مطر متقطعة شمال ميسان وجنوبها، وواسط والديوانية والسماوة فيتوقع هطول زخات مطر متقطعة لفترات قصيرة".

وأشار المتنبئ الجوي، إلى أن "الرياح السطحية ليوم غد الأحد، ستكون شمالية شرقية جافة باردة على المناطق الوسطى والشمالية، وتكون جنوبيه شرقية على المناطق الجنوبية".

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