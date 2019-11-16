ابو مازن يقترح وساطة بين المحتجين والحكومة ويتحدث عن فرصة

2019/11/16 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداقترح الامين العام لحزب الجماهير “الوطنية” النائب أحمد عبدالله عبد الجبــوري “ابو مازن” السبت، تشكيل لجنة من “عقلاء وحكماء” المجتمع للقيام بدور الوسيط الضامن بين الحكومة والمتظاهرين من اجل الوصل الى حلول قابلة للتطبيق تحافظ على السلم الاهلي وتؤمن مطالب المتظاهرين في اجواء مستقرة في دولة المؤسسات.وقال الجبوري في تصريح نشره مكتبه الاعلامي ان “الابقاء على حالة انعدام جسور الثقة بين الجانبين يفسح المجال لمزيد من التأزيم بحسابات مختلفة لا تلتقي جميعها عند الحرص على استقرار العراق وسلامة شعبه”، مشددا على ان “المسؤولية الوطنية تفرض على عقلاء الرأي واجب البحث عن مخرجات حقيقية للوضع الحالي توازن بين المطالب المشروعة وايضا منع تعطيل مؤسسات الدولة وحياة المواطنين”.وأردف بالقول ان “الفرصة لاتزال قائمة للانتقال الى مرحلة حقيقية من العمل الجاد لإعادة رسم خارطة العراق السياسية على قواعد جديدة في الانتخابات والدستور والحياة الكريمة للمواطنين”.

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