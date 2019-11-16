الحديثي: الكابينة الوزارية ستشهد تغييرات كبيرة واختيار وزراء حسب الكفاءة والمقدرة

2019/11/16 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي، ان الكابينة الوزارية ستشهد تغييرات كبيرة، استجابة لدعوات الإصلاح.

وأوضح الحديثي في تصريح، ان رئيس الوزراء يسعى جاهدا، الى اختيار وزراء جدد، للذهاب بالتعديل الوزاري الى البرلمان، بهدف التعجيل بعملية الإصلاح المالي والإداري، وتحسين الواقع الخدمي، مبينا ان اختيار الوزراء سيتم من خارج الكتل، ووفق معايير جديدة، تستند الى الكفاءة والمقدرة، وان يختارهم رئيس الوزراء بنفسه.

وأضاف الحديثي، ان رئيس الوزراء سيعمل على اكمال ما بدأه في اختيار الكفاءات، والتي تمثلت بخمسة الى ستة وزراء في الكابينة الحكومية، للوصول الى نصف الكابينة، تنفيذا لمطالب الإصلاح، مع وضع آليات جديدة لعملية الاختيار، وللتوصل الى انهاء التكتل والمحاصصة.

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