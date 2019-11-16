أفنان القاسم - مراسيم ملكية 31

2019/11/16 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم ييأسُ الحجرُفيتحوَّلُإلى طائرْييأسُ الطائرُفيتحوَّلُإلى قمرْييأسُ القمرُفيتحوَّلُ إلى ثائرْملفات المؤسسة الفذة رينبو: 1) ملف الأعياد والاحتفالات والمهرجانات والمحاضرات والندوات والمعارض والصالونات والزيارات والمناسبات في قصور الأقوياء ودور البسطاء...الإنسان قادر على الفرح! إنه أهم ملف لأنسنة المجتمع المدني.2) ملف شرق أوسط الأنوار، تنوير دين......

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