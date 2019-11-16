دلور ميقري - ليلى والذئاب: بقية الفصل الثاني عشر

2019/11/16 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 2المرأة البدوية، واسمها " هدية "، كانت تصغر زوجها بنحو عشرين عاماً.وهيَ ذي تعشقُ غلاماً، كانت بعُمره حين جاءت عروساً إلى الشام، محمّلة على هودجٍ وسط موكبٍ من أقاربها وأفراد قبيلتها.منذ البداية، لم يكن قلبها قد مال إلى حمّوكي، بالأخص لأنها علمت بكون الزواج على سبيل الصفقة بينه وبين شقيقها حمّاد.إلى ذلك، كان الرجلُ قاسياً يعاقبها بالضرب على أيّ هفوةٍ ويصفها دائماً ب " الأعرابية القذرة ".كون ......

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