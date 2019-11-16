نجل شاه إيران: الحل الوحيد هو إسقاط هذه الطائفة المعادية لإيران

2019/11/16 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق انتقد #رضا_بهلوي، نجل #شاه_إيران ووالدته، فرح ديبا بلهوي، بشدة، النظام الإيراني على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، بسبب زيادة أسعار #الوقود وسوء الأوضاع المعيشية، داعياً إلى إسقاط […]

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