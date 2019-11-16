دهوك تحصل على لقب مدينة التعايش السلمي في مسابقة عالمية

2019/11/16 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصلت مدينة دهوك، على لقب مدينة التعايش السلمي، متفوقة على عشرات المدن، في مسابقة دولية نظمت في جنوب افريقيا.

ومنحت وكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية، اللقب الذي يتم التنافس عليه سنويا في جنوب افريقيا، لمدينة دهوك من بين خمس وثلاثين مدينة تنافست على اللقب، في اول مشاركة للمدينة في اعمال المؤتمر السنوي للوكالة، والتي استندت في اختيارها لمدينة دهوك، على أسس التعايش السلمي بين مختلف الطوائف والأديان، إضافة الى احتضانها الآلاف من النازحين واللاجئين من محافظات العراق وسوريا.

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