2019/11/16 | 20:52

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حساب مقرب من الصدر: اضراب الأحد ’’طوعي’’ والوطن اغلى من العمل

يتبع .......

بغداد اليوم _ بغداد

تنشر "بغداد اليوم" مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المقدم من رئاسة الوزراء إلى مجلس النواب.

وتظهر الوثائق أدناه مشروع القانون المقترح، إضافة إلى مشروع قانون مفوضية الانتخابات النافذ المشرع في عام 20

بغداد اليوم – بغداد

رد نائب الأمين العام لحركة الأبدال كمال الحسناوي، السبت (16 تشرين الثاني 2019) على معلومات اشارت الى احتمالية طلب ايران من فصائل عراقية التدخل لحماية امنها في حال استغلت اطراف خارجية الاحتجاجات هناك لضرب امن الجمهورية الإ

بغداد اليوم-بغداد

شيع الآلاف من أهالي الناصرية، السبت (16 تشرين الثاني 2019) شهيد انفجار العبوة الصوتية، في شارع الحبوبي، وسط المدينة، ليلة أمس الجمعة.

وكانت عبوة صوتية، استهدفت خيمة قرب مرآب غير مكتمل، اتخذه عدد من متظاهري الناصرية مركزا، على

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