دعوات واسعة للإضراب العام غداً في العراق.. والمتظاهرون يطالبون الشارع بتصعيد احتجاجه

2019/11/16 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد تتسع في بغداد ومدن عراقية أخرى الدعوات للمشاركة في إضراب شامل يوم غد الأحد، تضامنا مع الحراك الاحتجاجي في البلاد، ودعا ناشطون ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية العراقيين للإضراب عن العمل في المدارس ودوائر الدولة المختلفة، إلى حين تحقيق مطالب المتظاهرين.وأطلق ناشطون دعوات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها […]

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