إصابات بالرصاص والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة في الضفة

2019/11/16 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق، اليوم السبت، إثر قمع الجيش الصهيوني مسيرة خرجت وسط الضفة الغربية المحتلة تضامنا مع قطاع غزة.

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