الخطوط الجوية تعلن حصيلة ترحيل واستقبال الطائرات لشهر تشرين الاول الماضي: زيادة ملحوظة

2019/11/16 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس

اعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، عن تحقيقها زيادة في عدد الطائرات التي تم استقبالها وترحيلها في محطة مطار بغداد الدولي من قبل الملاكات الفنية للشركة خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وذكر بيان للشركة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "اعمال خدمات الساحة شملت تقديم الخدمات الارضية على مدار الساعة لنحو (3,087) طائرة محلية واجنبية توزعت على الطائرات الاجنبية التي بلغ عددها (1,558) طائرة في حين بلغ عدد الطائرات العراقية التي تم استقبالها وترحيلها (1,529) طائرة".

وأضاف البيان أن "الشركة ساعية نحو الاستمرار بتقديم جميع الخدمات وفق اعلى معايير الجودة والسلامة المهنية المعتمدة عالمياً والتي تهدف الى الحفاظ على سلامة الطائرات والمسافرين".

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