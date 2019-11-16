2019/11/16 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، اتلاف انواع مختلفة من العبوات الناسفة في كركوك.

وقال إعلام الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "في عملية أمنية لمطاردة بقايا فلول داعش الارهابي، تمكنت قطعات الفرقة الثالثة المتمثلة باللواء الثاني عشر بالشرطة الاتحادية، ومن خلال تطهير وتفتيش قرية التمايمة التابعة لقضاء الحويجة ضمن قاطع عمليات كركوك من العثور على خندق يحتوي ١٤ عبوة ناسفة و٦ قنابر هاون عيار ٨٢ ملم وسبطانة هاون ٨٢ملم ونصف كيس من مادة نترات الامونيا تستخدم في تصنيع مواد تفجير".

واضاف "قد تم تدمير الخندق وإتلاف المواد من قبل هندسة ميدان الفرقة".

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