2019/11/16 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم السبت، القبض على (12) مطلوبا بمذكرات قضائية شرق الموصل.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم القاء القبض على ( 12) عنصر مطلوب ضمن مذكرات قضائية ضمن عمليتها الأمنية الواسعة التي نفذتها السبت، لملاحقة فلول العصابات الإجرامية شرق الموصل ، بالإشتراك مع قطعات الجيش والشرطة في المحافظة".

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