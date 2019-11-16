2019/11/16 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل RT في سوريا: قافلة تابعة للتحالف الدولي دخلت القامشلي محملة بمواد لوجستية (صور + فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/16 | 21:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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