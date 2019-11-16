بعد تصريحاته الأخيرة.. الكربولي يطالب وزير الدفاع بالكشف عن هوية القتلة ومستوردي عتاد مكافحة الشغب

2019/11/16 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد وجه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي سؤالاً إلى وزير الدفاع نجاح الشمري بعد تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل، حول عدم استيراد الحكومة للعتاد الذي قتل به المتظاهرون.ودعا الكربولي في نص سؤال برلماني وزير الدفاع لتوضيح هوية الجهة التي سلمتها الوزارة مهمة حماية المتظاهرين السلميين، ومن المسؤول عن نقل المهمة من قوات […]

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