الطريق الاخر !

2019/11/16 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأفكار والمقترحات التي طرحتها المرجعية العليا في النجف الاشرف خلال اللقاء الذي جمع بين اية الله العظمى السيد علي السيستاني ورئيس بعثة الامن المتحدة في بغداد جينين بلاسخارت افكار واقعية ومنطقية يمكن لها ان تشكل مفاتيح الحلول للأزمة العراقية التي تبلورت في تشرين الأول بهيئة حراك جماهيري واسع رافض لنهج النظام السياسي في ادارة الدولة ...

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