في ذكرى رجل اسمه ياسر عرفات

2019/11/16 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتصم حمادة * أول ما قام به ورثته أنهم ركنوا بندقيته في زاوية من التاريخ المنسي بعيداً عن أي نفاق، كاد أن يصبح مرضاً مستشرياً لدى البعض، نقول إننا كنا مع ياسر عرفات، على وفاق وتفاهم أحياناً، وأحياناً أخرى كنا على خلاف معه.وما كنا على خلاف حوله.وخضنا في مراحل التفاهم نضالات مشتركة صنعت ...

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