السودان.. مواطنون يقتحمون حقل

2019/11/16 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اقتحم مواطنون سودانيون، السبت، حقلًا نفطيًا، بولاية غرب كردفان جنوب السودان، واحتجزوا العمال، احتجاجًا على عدم تنمية المنطقة، وتردي الخدمات، وانعدام التوظيف.

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