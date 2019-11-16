2019/11/16 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} باتت مواطنة كويتية تبلغ من العمر 119 عامًا أكبر معمَّرة في العالم، وفق حسابات لوكالة "الأناضول" استناداً إلى بيانات رسمية في الدولة الخليجية وأخرى لموسوعة "غينتس" للأرقام القياسية العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكبر معمرة في العالم.. كويتية ناهزت الـ119 عاماً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكبر معمرة في العالم.. كويتية ناهزت الـ119 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).