عضو بمجلس بغداد: المالية تحجب رواتب اعضاء مجالس المحافظات والتمويل المتعلق بالمجالس

2019/11/16 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، السبت، عن قيام وزارة المالية بحجب رواتب اعضاء مجالس المحافظات والتمويل المتعلق بالمجالس.

وقال المطلبي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة المالية أقدمت على حجب رواتب اعضاء مجالس المحافظات والتمويل المتعلق بالمجالس".وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في ( 28 تشرين الأول 2019) على حل مجالس المحافظات باستثناء إقليم كردستان.

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