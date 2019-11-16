2019/11/16 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشروعي قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وانتخابات مجلس النواب، إلى اللجنة القانونية بالبرلمان.

واشار كتاب موجه من رئيس البرلمان الى اللجنة القانونية، الى إحالة القانونين اليها للمضي بالإجراءات التشريعية الخاصة بالقانونين، بعد ان كان مجلس الوزراء قد أقرهما، في جلسته الرابعة والأربعين، التي عقدت في الثاني عشر من الشهر الجاري.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يحيل مشروعي قانوني مفوضية الانتخابات وانتخابات البرلمان الى اللجنة القانونية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يحيل مشروعي قانوني مفوضية الانتخابات وانتخابات البرلمان الى اللجنة القانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).