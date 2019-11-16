المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !

2019/11/16 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاء الموسوي

منذ اليوم الاول للمظاهرات في العراق كان هناك طرفان يحسب احدهم للاخر الف حساب وهما الطرفان الاساس في هذه المعركة المعقده التي باشرها البعث

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