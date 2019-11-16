اتحاد الكرة الفرنسي يحسم موقفه من

2019/11/16 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أشارت تقارير صحفية إلى رغبة الجمهور الفرنسي باستدعاء نجم ريال مدريد، كريم بنزيمة، للعب مجددا في صفوف "فريق الديوك"، الأمر الذي جعل اتحاد

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