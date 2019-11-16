بنزيما يهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي

2019/11/16 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /الغد برس:

هاجم نجم نادي ريال مدريد كريم بنزيما، اليوم السبت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوجريت، بسبب التصريحات التي أطلقها مؤخرا ضد النجم الفرنسي.

وكتب بنزيما، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "نويل اعتقدت أنك لا تتدخل في قرارات المدرب، ولكن عليك أن تعرف أنني فقط من أقرر موعد نهاية مسيرتي الدولية"

وأضاف: "إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، فدعني ألعب مع أحد البلدان التي أكون مؤهلاً للتواجد معها، وسنرى ما سيحدث".

وكان لوجريت قال في وقت سابق، إن "مغامرة بنزيما مع فرنسا انتهت على الرغم من إنه لاعب رائع، وقد اثبت في ريال مدريد انه واحد من افضل اللاعبين في مركزه ، لكن مغامرته مع الديوك انتهت".

يذكر أن بنزيما الذي يتصدر هدافي الدوري الاسباني برصيد ٩ اهداف ، لم ينضم لصفوف المنتخب الفرنسي منذ عام ٢٠١٥ ، على خلفية الأزمة الشهيرة مع زميله في صفوف الديوك آنذاك فالبوينا، رغم تبرئة اللاعب ذي الأصول الجزائرية بعد ذلك.

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