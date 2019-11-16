كلاب سائبة تفترس خمسة أطفال في قضاء بلدروز بمحافظة ديالى

2019/11/16 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أعلن مستشفى قضاء بلدروز في محافظة ديالى، اليوم السبت، استقبال خمس حالات عض لكلاب سائبة في المحافظة.

وقال المستشفى في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه" نظرا لكثرة الكلاب السائبة في قضاء بلدروز شرقي ديالى، استقبلت طوارئ المستشفى اليوم خمس حالات عضة كلب".

وأضاف أنه" تم اتخاذ الإجراء اللازم لهم من خياطة الجروح التي في الوجه من قبل الجراح الخافر، وتم اعطاؤهم مَصْلاً ضد عضة الكلب"، داعيا الجهات المختصة الى "مكافحة هذه الحيوانات لأنها تتكاثر بسرعة في القضاء".

وتنشر الكلاب السائبة بكثافة في مناطق عدة من محافظة ديالى.

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