عشرات الإصابات بمعارك طاحنة أمام منزل مدير بلدية الغراف شمالي ذي قار

2019/11/16 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفادت مصادر محلية في قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، مساء السبت، بإصابة عشرات المتظاهرين بحالات اختناق جراء معارك مع قوات مكافحة الشغب أمام منزل مدير البلدية.

وذكر شهود عيان لـ "الغد برس" أن العشرات من المتظاهرين الغاضبين أصيبوا بحالات اختناق، أمام منزل مدير بلدية الغراف شمالي محافظة ذي قار بعد معارك طاحنة مع مكافحة الشغب من أجل حرق المنزل".

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