المتظاهرون يتقدمون نحو جسر السنك وسط بغداد واغتيال الناشط المدني عدنان رستم الخزرجي

2019/11/16 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدا-(أ ف ب) – الزمان -عاد المتظاهرون السبت للاعتصام عند أحد الجسور الحيوية في وسط العاصمة العراقية، بعدما تراجعت القوات الأمنية التي كانت منعت تقدمهم إليه قبل أسبوعين، عقب أيام من المواجهات، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس.ودعت مجموعات من المتظاهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى اضراب عام الاحد.ويحتشد المتظاهرون منذ […]

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