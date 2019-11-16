English | كوردى

الكرعاوي: تهيئة سايلوات النجف لإستلام محصول الشلب


الكرعاوي: تهيئة سايلوات النجف لإستلام محصول الشلب
2019/11/16 | 22:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إفتتاح ثانوية في الانبار بعد تأهيلها الكرعاوي: تهيئة سايلوات المحافظة لإستلام محصول الشلب النجف – سعدون الجابري اوعز النائب الاول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي تهيئة كافة السايلوات في المحافظة لتسلم محصول الشلب من الفلاحين والمسوقين .

مشيراً الى ان (اللقاءات والاجتماعات، مع مستشارين في مكتب رئيس الوزراء ومع وزير التجارة ووزير الزراعة ، المدراء في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرعاوي: تهيئة سايلوات النجف لإستلام محصول الشلب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرعاوي: تهيئة سايلوات النجف لإستلام محصول الشلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).

كامل التفاصيل في: الزمان ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا