الكرعاوي: تهيئة سايلوات النجف لإستلام محصول الشلب

2019/11/16 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إفتتاح ثانوية في الانبار بعد تأهيلها الكرعاوي: تهيئة سايلوات المحافظة لإستلام محصول الشلب النجف – سعدون الجابري اوعز النائب الاول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي تهيئة كافة السايلوات في المحافظة لتسلم محصول الشلب من الفلاحين والمسوقين .مشيراً الى ان (اللقاءات والاجتماعات، مع مستشارين في مكتب رئيس الوزراء ومع وزير التجارة ووزير الزراعة ، المدراء في […]

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