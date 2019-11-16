سعيد الوجاني - الى الرأي العام الدولي أوقفوا التعذيب في المغرب

2019/11/16 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني الى الرأي العام الدولي – A l’opinion public internationale أوقفوا التعذيب في المغرب – STOP TORTURE AU MAROCاتهم احمد الزفزافي ، والد ناصر الزفزافي ، المحكوم بعشرين سنة سجنا نافدة ، سجّانو سجن رأس الماء بمدينة فاس ، بتعرض ابنه الى التعذيب ، وتصويره عارياً للمرة الثانية ، بعد تعريته واغتصابه بعصا ، و تصويره قبل سنتين من طرف بوليس المملكة السعيدة ..وقال احمد الزفزافي في بث مباشر على ص......

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