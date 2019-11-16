رشيد غويلب - بعد اغتصاب الانقلابيين السلطة التنفيذية / بوليفيا .. اليسار يستعيد شرعية السلطة التشريعية

2019/11/16 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب تتسارع مجريات الاحداث، منذ اعلان الرئيس البوليفي ايفو مراليس، الاحد الفائت، استقالته ومغادرته مع عدد من فريقه الحاكم الى المكسيك، وتشير المعلومات المتوفرة حتى ساعة اعداد هذا التقرير، الى استمرار حرب المواقع بين معسكر الانقلابين المدعوم من الولايات المتحدة وحلفائها في القارة اللاتينية، ومعسكر اليسار الساعي الى استعادة الشرعية والمدعوم من حركة احتجاجات شعبية واسعة، وتضامن عالمي من قبل قوى السلام وال......

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