احمد حسن - أوجه شبه واختلاف - الماركسية والدين والفلسفة.

2019/11/16 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_حسن زي اي فلسفة او دين خرج من رحم الماركسية اكتر من اتجاه، قياسا مثلا على هيجل فى الفلسفة فيه يسار ماركسي ويمين ماركسي، دا واقع منطقي زى مافيه فى الطبقة الواحدة رجعيين ووسطيين وثوريين، فيه كدا برضه في الفلسفات وفي الماركسية بالتالي.المشترك بين الماركسية والدين ان فيه اشخاص عقائديين بشكل غبي ومن غير تفكير، زي بالظبط مافيه اذكياء هنا وهناك، فيه دوجم غبية ومتحجرة.وزي اي دوجما بياخد العقيدة عن شيخه م......

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