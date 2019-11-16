 السيستاني رفض «استقبال» الصدر وأسمع سليماني «كلاماً قاسياً».. هذا فحواه

2019/11/16 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق اعتبرت وكالة فرانس 24 في تقرير لها: إن خطبة المرجع الديني الأعلى في #العراق، هي «الأكثر وضوحاً» للمرجعية منذ انطلاق موجة الاحتجاجات التي بدأت مطلبية في الأول […]

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