عمليات البصرة تعلن اعداد خطط بديلة لحماية المتظاهرين وساحات الاعتصام

2019/11/16 | 22:24

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تحدث عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الصائغ، السبت (16 تشرين الثاني 2019) عن طريقة وصول "القنابل"الى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، مشبها دخولها بدخول القناص الذي تسبب بمقتل وإصابة العديد من المتظاهرين.

وقال

بغداد اليوم _ كردستان

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، السبت 16 تشرين الثاني 2019، موقف الحزب والاقليم في حالة اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مناطق الإيرانيين الكرد، فيما أكد وقوفهم مع الشعوب المطالبة بحقوقها.

وقال غياث

بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، السبت 16 تشرين الثاني 2019، عن قرارات تصدر لأول مرة من الحكومة تجاه كبار المسؤولين بالدولة خلال فترة زمنية وجيزة.

وقال الحديثي، لـ(بغداد اليوم)، ان "إجر

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