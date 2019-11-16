منتخبنا الشبابي يتغلب على رديف نادي قطر

2019/11/16 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تغلب منتخبا الوطني للشباب على رديف نادي قطر القطري بهدف مقابل لا شيء في مباراة ودية اقيمت على ملعب سحيم بن حمد في إطار استعداداته لتصفيات آسيا.

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