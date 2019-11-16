متنبئ جوي يكشف أولى بوادر الموجة الباردة ويطلب بالاستعداد

2019/11/16 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، عن أولى بوادر الموجة البادرة المرتقبة في مدن العراق.

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