إعادة 99 نازحاً من تركيا الى مناطقهم

2019/11/16 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، اعادة عشرات العوائل النازحة المتواجدة في الاراضي التركية الى مناطقهم

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