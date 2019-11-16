النقل: استقبال وترحيل اكثر من 3 الاف طائرة في مطار بغداد خلال الشهر الماضي

2019/11/16 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل، تحقيقها زيادة في عدد الطائرات التي تم استقبالها وترحيلها

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