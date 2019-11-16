2019/11/16 | 22:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - متابعة
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أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، توقيف 25 شخصا من أقارب الزعيم السابق لـ" داعش"، أبو بكر البغدادي، بعملية أمنية شملت 4 ولايات مختلفة في البلاد.
وذكرت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات التركية تعلن اعتقال 5 من اقارب البغدادي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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