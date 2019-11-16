السلطات التركية تعلن اعتقال 5 من اقارب البغدادي

2019/11/16 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، توقيف 25 شخصا من أقارب الزعيم السابق لـ" داعش"، أبو بكر البغدادي، بعملية أمنية شملت 4 ولايات مختلفة في البلاد.

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